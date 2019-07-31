أخبار مصر | أمين الأطباء العرب يلتقي سفير المغرب ويشيد بالمستوى الصحي بالمملكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الأطباء العرب يلتقي سفير المغرب ويشيد بالمستوى الصحي بالمملكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلبية لدعوة السفير أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، شارك أمس الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، فى حفل الذكرى العشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب.

حضر الحفل عدد من السفراء بالدول العربية والغربية وعدد من القيادات التنفيذية بالحكومة المصرية وممثلين عن المنظمات الدولية داخل مصر.

وعبر الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب عن سعادته بمقابلة معالى السفير أحمد التازى وأشاد بالمستوى الصحى بالمملكة المغربية معربا عن أمله فى تحقيق التكامل بين الدول العربية والإستفادة من التجارب المختلفة خاصة فى المجال الصحى، كالتجربة المصرية فى مكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى.

وأكد على أن الدول العربية لديها مقومات النهوض بالمستوى الصحى وبها العديد من الخبرات والتجارب والنماذج التى تستحق الإشادة والتعميم.