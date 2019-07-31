مصر | "مشغولات ذهبية" و"أجهزة كهربائية".. حبس عاطل لسرقته شقة سكنية بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشغولات ذهبية" و"أجهزة كهربائية".. حبس عاطل لسرقته شقة سكنية بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شقة سكنية بالمنطقة.

وتعود البداية عندما نجحت قوة أمنية بقسم شرطة مصر الجديدة، من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزته أجهزة كهربائية "تليفزيون، راديو، ريسيفر"- مشغولات ذهبية "سلسلة، 2 خاتم" - 6400 جنيه - سلاح أبيض "سكين".

وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة النزهة، بأسلوب "التسلق، وكسر نافذة المطبخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

