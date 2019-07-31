مصر | "كاتل شاي" يتسبب في احتراق منزل من 7 طوابق وتفحم ربة منزل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاتل شاي" يتسبب في احتراق منزل من 7 طوابق وتفحم ربة منزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات في واقعة تفحم جثة ربة منزل تفحت نتيجة حريق " كاتل شاي " أدى الى حريق الشقة بأكملها داخل شقتها بالطابق الخامس بمنطقة الجيارة.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران في منزل في منطقة الجيارة.
وأضافت التحقيقات، أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اشتعال النيران في منزل مكون من 7 طوابق وتوفيت داخله ربة منزل بالطابق الخامس، وحاول زوجها إنقاذها لكنه تأخر واشتعلت النيران في المنزل.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.