مصر | "كاتل شاي" يتسبب في احتراق منزل من 7 طوابق وتفحم ربة منزل

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق واشتعال النيران في منزل في منطقة الجيارة.

وأضافت التحقيقات، أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين اشتعال النيران في منزل مكون من 7 طوابق وتوفيت داخله ربة منزل بالطابق الخامس، وحاول زوجها إنقاذها لكنه تأخر واشتعلت النيران في المنزل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.