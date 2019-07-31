مصر | إزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة وضبط كافة المخالفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة وضبط كافة المخالفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مديريات أمن (بورسعيد، الدقهلية، دمياط) تكثيف تواجدها الأمني بنطاق (بحيرة المنزلة) بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمني وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبزرها على النحو التالي: