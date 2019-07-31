مصر | "صفقة العمر".. ضبط 5 بحوزتهم 317 طربة حشيش في السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة العمر".. ضبط 5 بحوزتهم 317 طربة حشيش في السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه عنصر إجرامى "سبق ضبطه فى قضية "مخدرات".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، حيث تمكنت قوة تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط (خمسة أشخاص) حال استقلالهم سيارة "ملاكي" بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهم عدد (317) طربة من مخدر الحشيش وزنت (31،700 كيلو جرام)، وعدد (5) هواتف محمولة.