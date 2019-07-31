مصر | من "الحشيش" لـ"الهيروين".. سقوط 15 من تجار المخدرات في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الهيروين".. سقوط 15 من تجار المخدرات في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط 4 من العناصر الإجرامية، سبق إتهام إثنين منهم فى 21 قضية متنوعة من بينهم قضايا مواد مخدرة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– كمية لمخدر الهيروين وزنت 180 جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).
ضبط 3 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.. وبحوزتهم (150 جرام لمخدر الهيروين- 900 قرص مخدر- 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى).
ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 350 جرام -مبلغ مالى – ميزان – هاتف محمول).
ضبط 4 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بنطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية وبحوزتهم 5 لفافات لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- 300 جرام لمخدر الحشيش- 2 سلاح أبيض- 4 هواتف محمولة).
ضبط 3 من العناصر الإجرامية، سبق إتهامهم فى 7 قضايا متنوعة من بينهم قضايا مواد مخدرة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول أسيوط بمحافظة أسيوط وبحوزتهم (950 قرص مخدر– سلاح أبيض- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.