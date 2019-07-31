مصر | من "الحشيش" لـ"الهيروين".. سقوط 15 من تجار المخدرات في المحافظات

ضبط 4 من العناصر الإجرامية، سبق إتهام إثنين منهم فى 21 قضية متنوعة من بينهم قضايا مواد مخدرة، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية وبحوزتهم (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام– كمية لمخدر الهيروين وزنت 180 جرام- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة).

ضبط 3 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.. وبحوزتهم (150 جرام لمخدر الهيروين- 900 قرص مخدر- 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى).