مصر | بـ"أسلحة نارية وذخائر".. سقوط عنصر إجرامي في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلحة نارية وذخائر".. سقوط عنصر إجرامي في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (بندقيـة آليـة مطموســة الأرقــام - 4 طلقات لذات العيار – فرد خرطوش)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات. وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة قيام عنصر إجرامي (مقيم بدائرة القسم – سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص") بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تمكن رجال مباحث قسم شرطة بولاق من ضبط عنصر إجرامي وبحوزته قطعتي سلاح ناري وذخائر.

Advertisements