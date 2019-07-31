مصر | بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".. سقوط لص لسرقته شقة سكنية في النزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "التسلق وكسر النافذة".. سقوط لص لسرقته شقة سكنية في النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزته (أجهزة كهربائية "تليفزيون، راديو، ريسيفر" - مشغولات ذهبية "سلسلة، 2 خاتم" - مبلغ مالي قدره 6400 جنيه - سلاح أبيض "سكين").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل أحد المساكن بدائرة قسم شرطة النزهة، بأسلوب "التسلق، وكسر نافذة المطبخ ".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.