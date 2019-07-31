مصر | بـ"5 ملايين جنيه".. تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"5 ملايين جنيه".. تجديد حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقة الفنانة شيرين سيف النصر حيث تبين أن صديقتها وراء ارتكاب الجريمة وأعاد رجال المباحث جزء من المسروقات.

وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إخطارا ببلاغ الفنانة شيرين سيف النصر تفيد اكتشافها سرقة كمية من مصوغاتها الذهبية والماسية، وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

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وتبين من المعاينة التي أجراها ضباط المباحث برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث للقسم الجيزة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة ما يؤكد مشروعية الدخول.

ونجحت التحريات من خلال فحص المترددين على الشقة في التوصل إلى هوية المتهمة والتي تبين أنها صديقة للفنانة وتتردد على شقتها واستغلت تواجدها بشقتها واستولت على المجوهرات من غرفة نومها.

وصرحت الفنانة شيرين سيف النصر، لـ"الخليج 365"، أن صديقة عمرها قامت بسرقة مجوهراتها والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

وألقت قوة أمنية القبض على المتهمة وأحالتها للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.