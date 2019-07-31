شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل ازاي خلال سنتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة «التحول الرقمي»: «عاوز أقول لما قُلنا في الفترة الثانية هنهتم بـ 3 قطاعات، التعليم والصحة والإصلاح الإداري، خلال سنة أو سنتين هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل ازاي».

وأضاف: «حايبقى في عقل جامع للدولة المصرية في مكان ما، إحنا اتأخرنا، لكن ربنا خلانا نستفيد من التأخير، عشان نحقق أعلى درجات الأمن القومي في التحقق الرقمي، خلال نصف السنة القادمة، سنجد أداء حكومي مختلف تمامًا».

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وتابع: «في 2011، مشكلة كبيرة حصلت دفعت الناس للتحرك بالشكل ده عشان تغيّر الواقع». واختتم كلمته، قائلاً: «إن شاء الله مصر تبقى في المكان اللى تستحقه، بكرة ترووا شكل الدولة المصرية، هتبقى دولة تانية خالص في كل المجالات، وتحديدًا في مجال الرقمنة».

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.