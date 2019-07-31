شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: «من يمتلك سيارة موديل 2015 بالنسبة لنا غني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة التحول الرقمي بالمؤتمر الوطني السابع للشباب في ثاني أيام انعقاد المؤتمر.

وقال، خلال مداخلة بالجلسة، إن «وجود قاعدة بيانات الشعب المصري أمن وطني، وأن تحديث هذه القواعد سيساهم في تسهيل عمل الوزارات لتقديم خدماتها للمواطن»، وتابع: «استبعادنا بسبب قواعد البيانات العديد من بطاقات التموين والتي كانت مكررة».

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ومن جانبه، قال علي مصيلحي، وزير التموين إن كل قواعد البيانات ساعدت في الكثير من الأمور الخاصة بالوزارة.

وكشف أن قواعد البيانات والربط مع الرقم القومي بدأت تظهر العديد من البطاقات غير الصحيحة وظهرت أرقام قومية غير صحيحة، وبطاقات وهمية، وشدد الوزير في كلمته على أن عمليات الاستبعاد لم تؤثر على أي شخص مستحق للدعم.

وتابع: «لأول مرة لدينا قاعدة بيانات سليمة ودقيقة وليس بها أي شيء خطأ، لدينا جوهرة عظيمة اسمها البيانات».

وأضاف الوزير: «في حد يقولي أن من يمتلك عربية موديل 2015 يبقي غني، أيوة بالنسبة لنا غني في آخرين ليس لديهم أي شيء وليس لديهم ثمن المواصلات».