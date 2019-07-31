شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنية العسكرية» تنظم المؤتمر الدولي الرابع لبحوث وابتكارات طلبة البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولي الرابع لبحوث وإبتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس بمشاركة واسعة من 32 جامعة مصرية وعربية وعالمية وذلك من (مصر وسلطنة عمان والأردن وألمانيا وكندا والصين)، حيث يتضمن كتيب المؤتمر 124 ورقة بحثية تناقش في 30 جلسة علمية و6 محاضرات عامة بمشاركة 337 طالب في الفترة من 29 يوليو حتى الأول من أغسطس 2019، وذلك في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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كما تنظم الكلية المسابقة الدولية الرابعة جائزة الفريق إبراهيم سليم للإبتكار في الأنظمة غير المأهولة (جوية – أرضية – بحرية)، بمشاركة العديد من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية وطلبة الكلية الفنية العسكرية بإجمالى 158 طالب مصرى و51 طالب من جمهورية الصين الشعبية في الفترة من السابع والعشرين من يوليو وحتى الأول من أغسطس 2019، وذلك لتوفير فرص المنافسة للمشاركين وتحفيز روح المبادرة والإبتكار والبحث العلمى لتصميم وإختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام وفقاً لأحدث التطورات العلمية .

وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نظمت الكلية الفنية العسكرية المسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة بهدف تنمية المواهب والتكامل في التعليم وتبادل الخبرات بين المشاركين وإنماء روح العمل الجماعى المشترك حيث تقدم للمسابقة 20 جامعة من الجامعات المصرية بعدد 30 فريق باجمالى 194 طالباً وأسفرت النتائج عن وصول 12 فريق للمنافسة في المراحل النهائية للمسابقة.

تأتى هذه الفعاليات في ضوء حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الإهتمام بالبحث العلمى لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل في كافة المجالات البحثية والعلمية.