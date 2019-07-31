شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي: «فرصة للتكاتف لبناء أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت خديجة رزكي من الجزائر وواحدة من خريجي الدفعة الأولي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، عن سعادتها بحصولها على الفرصة لتكون ضمن البرنامج الرئاسي.

وقالت في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب الذي يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسي: «ان قرار الرئيس السيسي بفكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشبابي الأفريقي هو قرار حكيم بجمع الشباب من جميع أنحاء العالم لتوحيد صفوفهم ولجعل العالم أفضل».

وعن تجربة البرنامج، قالت:«هي تجربة مميزة وبرنامج جرئ، البرنامج يمثل فرصة لتطوير المهارات وفرصة للتكاتف من اجل بناء افريقيا التي نريدها، وأريد الاعتراف بالاحترافية في التعامل، والمحتوى الذي حصلنا عليه، بجانب العمل الهائل من قبل جميع القائمين على الاكاديمية».