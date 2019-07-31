شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلّق على المستبعدين من «التموين».. و«مصيلحي»: لم نمس المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استبعاد مواطنين من البطاقات التموينية، إذ قال: «إحنا استبعدنا بالبيانات الموجودة، البطاقات الزائدة».

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وأضاف، خلال جلسة «التحول الرقمي»: «كان عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 79 مليون». من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين: «كلفنا الرئيس بمتابعة قواعد بيانات التموين، تم مطابقة بيانات المواطنين، كان عندنا 79 مليون مستفيد نظريًا من منظومة الخبز، لما عملنا قواعد بيانات، لقينا أسماء وبيانات وأرقام قومية مكررة، وأسماء وهمية غير موجودة». وأضاف: «نزلنا من 79 مليون إلى 71 مليون مستفيد دون المساس بالمستحقين، نحنُ لم نمس المستحقين».

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.