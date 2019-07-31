شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن «التحول الرقمي»: «هقدر أشوف حال الناس بالذكاء الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد السيسي جلسة «التحول الرقمي»، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، وقال: «أنا عاوز أقولكم إحنا ليه حريصين على موضوع (الرقمنة)، قُلت إحنا هنعمل عمل كبير لبلدنا، إذ قدرنا نعمل قواعد بيانات كاملة لمصر».

Advertisements

وأضاف: «يعني مثلاً التضامن هتدي دعم مادي للأسر الأكثر احتياجًا، وده هيمر بسلسلة إجراءات، لكن بالذكاء الاصطناعي، هقدر أشوف حال الناس، قبل كده، كنا بنقعد نعمل مسح كامل بياخد وقت وجهد كبير».

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، صباح الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار قيادات الدولة والوزراء والمحافظين و1500 مدعو من الشباب.

كما ستشهد الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» ثم جلسة «اسأل الرئيس» التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.