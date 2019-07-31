شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل تخرج المشاركين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح امس فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب والذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الرئيس حفل تخرج المشاركون بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.

وتضم الدفعة ١٠٠ خريج وخريجة، حيث يمثل الدارسون في الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي ٢٩ دولة أفريقية، كما حضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الأفريقي.

ويعد ذلك أحد توصيات منتدى شباب العالم الأخير، والذي جاء استكمالا لنجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري ليشمل شباب القارة الأفريقية لتضمهم في أول برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب الافريقي في مصر من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.

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و تحدث احد الخريجين وتدعي خديجه رزق من الجزائر وحاصله على ماجيستير الاتصالات وتعمل مطوره في احد الشركات الحكوميه للموبايل، موجهة الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحته الفرصة لشباب القار الافريقية للمشاركة في البرنامج الرئاسي الذي استطاعوا من خلاله ان يطوروا مهاراتهم وان يتكاتف الجميع من اجل ان العمل سويا ومعا من اجل القاره، مبدية فخرها بإنها خريجه هذا البرنامج.

وتحدث عبدالمولي من نيجيريا وبعمل بأحدي الشركات الخاصة بالامارات وتقدم بالشكر إلى الرئيس السيسي والقائمين على البرنامج وجميع من قدم الخبرة والجهد كي يفيد شباب البرنامج من خبرتهم، كما قام الرئيس بتكريم بعض شباب الدفعة وهم إيريك جونيور من اوغندا ،وجون ماجوك من السودان وصباح كباسور من السودان وفيفن جابر يجيسكل من إثيوبيا وندي ابراهيم من ليبيا.