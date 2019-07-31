مركز الأزهر للفتوى يواصل فعاليات برنامج التوعية الأسرية الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمراكز شباب محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج توعوي لمدة ثلاثة أيام بمدن محافظة الإسماعيلية، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء». وانطلق أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلي (مركز شباب التل الكبير- مركز شباب أبو صوير- مركز شباب القنطرة غرب- مركز شباب الشيخ زايد)، ودارت اللقاءات حول حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، ودور الآباء تجاه الأبناء، ومخاطر التفكك الأسري، ودور الأسرة في النهوض بالمجتمع. Advertisements ويختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءاته غدًا بندوة داخل مبنى التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية. جدير بالذّكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد أطلق برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة في مطلع مارس الماضي تحت شعار: «أسرةمستقرة = مجتمعآمن» .

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