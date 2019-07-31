شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تناقش مع مسئولة صندوق المناخ الأخضر آليات تمويل عدد من المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‎استقبلت وزارة البيئة ،يانيك جلامريك المدير التنفيذي الجديد لصندوق المناخ الأخضر لبحث آليات تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية فى مصر والدول الإفريقية فى ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقى ورئاستها لمجموعة المفاوضين الأفارقة حيث استعرض الاجتماع العقبات التى تواجه الدول فى سبيل الحصول على التمويل من الصندوق مع التنويه على ضرورة أخذ رأي الدول النامية اثناء اعداد الخطة الاستراتيجية للصندوق.

‎وخلال اللقاء، أكدت الوزارة أن التنسيق والتكامل بين الثلاث اتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي هو أمر حتمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما اكده رئيس الجمهورية فى مبادرته التي أطلقها على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي استضافته مصر فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى.

‎كما أشارت الى ضرورة الاخذ في الاعتبار صحة النظام البيئى وهو ما يغفله العديد من الجهات الممولة،‎وأكدت على أهمية مشاركة الشباب كعنصر فاعل في المشروعات التنموية وأهمية رفع الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع وخلق جيل يعي جيدا أهمية الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الارتباط مع الحد من آثار التغيرات المناخية.

‎ يهتم الصندوق بتوفير التمويل اللازم لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية والأقل نموا، حيث يتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقاً لاحتياجات الدول المستفيدة وأكد مدير الصندوق على استعداده لدعم مشروع للشباب المصرى في إطار تنفيذ العديد من المشروعات البيئية المبتكرة.