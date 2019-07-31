شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الفتوى العالمى: الفتاوى المصرية مثلت 31% من فتاوى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم مجم مستشار مفتى الجمهورية، إن الفتوى مرتبطة دائما بالواقع وان التطور والتغير الذى طرأ على المجتمع اصبح هو الشئ الدائم، مشيرا إلي أن ثورة الاتصالات اثرت على كافة مناحى الحياة، وأن هذا له علاقة بالفتاوى لان جزء من آلية إصدار الفتوى له ارتباط وثيق بالواقع.
وأشار مستشار المفتى ، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الأن بدار الإفتاء، إلى ان وسائل التواصل الاجتماعى أثرت بشكل كبير فى المجتمع وان جماعات الفكر المتطرف سعت لاستغلال تلك المواقع وان دار الافتاء عملت على تتبع تلك الهالة الإفتائية فى العالم وكان من نتاج ذلك إصدار المؤشر العالمى للفتوى والذى تم اطلاقة العام الماضى.
من جانبه قال طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمى للفتوى، إن المؤشر يعمل على رصد الخريطة الإفتائية فى العالم تشمل 33 دولة في مختلف القارات، وأن المؤشر رصد اكثر من 350 الف فتوى خلال النصف الاول من عام 2019.
وأشار إلى أن من نتائج الرصد ان شهر مايو كان اكثر الشهور زخما للفتوى على مستوى العالم بسبب تزامنه مع شهر رمضان، وان الفتاوى المصرية احتلت 31% من نسبة الفتاوى فى العالم بسبب تعدد مواقع دار الإفتاء المصرية، وان هذا يعكس ثقة الشعب المصرى فى المؤسسات الدينية، وأن 70% من تلك الفتاوى الصادرة فى مصر كانت صادرة عن جهات رسمية، وان 56% من تلك الفتاوى متعلقة بفتاوى العبادات.
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