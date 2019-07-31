شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة: 2500 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل الكلية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الحميد حسن، المشرف على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن حوالى 2500 طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانية من التنسيق سجلوا رغباتهم حتى الآن بمعامل الحاسب الآلى التابعة للكلية.

وأضاف حسن لـ"الخليج 365"، أن أبرز استفسارات الطلاب تأتى بسبب التوزيع الجغرافى، مشيرا إلى فتح 5 معامل لاستقبال الطلاب بواقع 125 جهاز كمبيوتر مخصص؛ لخدمة طلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

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وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.

وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.



