شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 4 دورات تدريبية لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم معهد أمراض بحوث النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، 4 دورات تدريبية خلال شهر اغسطس فى محافظة الوادى الجديد تحت عنوان "المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية" ، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية . قال الدكتور اشرف خليل مدير المعهد، إن الدورات التدريبية ستكون فى مراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس، ( الخارجه 4-8/8-الداخله 18-22/8 - بلاط 8-12/9- باريس 15-19/9) وتتناول هذه الدورات اهم امراض النخيل والنيماتودا وطرق الوقايه والعلاج - مشاكل انتاج الفاكهه وطرق التغلب عليها - الاتجاهات الحديثه لانتاج فسائل نخيل البلح - الاستخدام الامن للمبيدات - الاتجاهات الحديثه لمكافحه امراض النبات ، موضحا أن الفئات المستهدفة من التدريب خلال هذه الدورات شباب الباحثين وأخصائى المكافحة والإرشاد والمزارعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: 4 دورات تدريبية لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية بالوادى الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.