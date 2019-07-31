شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم:انخفاض أعداد المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة تدريجيا منذ فتح باب التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أعداد الطلبة المتقدمين بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة انخفضت مقارنة بأول أيام فتح باب التقدم بتظلمات على النتيجة منتصف يوليو الجارى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه عقب علان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق انخفضت طلبات التقدم بتظلمات نسبيا عن أول أيام لها، موضحة أن الوزارة مستمرة فى قول تظلمات الطلاب حتى 16 أغسطس الجارى.

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وأشارت إلى أن الكنترولات تتيح للطلاب المتظلمين الإطلاع على كراسة الإجابة فى المواد المتظلمين منها لفحصها وكتابة ملاحظاتهم عليها.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقبلت قرابة 100 ألف طلب تظلم خلال أول أسبوعين من فتح باب التقدم بتظلمات.