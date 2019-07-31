شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم قادة المستقبل بالمحافظة ويؤكد دعمه الكامل لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدفعة الأولى من قادة المستقبل بالمحافظة والذين اجتازو الدورات التدريبية التى نظمتها وزارة التنمية المحلية لعدد من العاملين بالمحافظات حيث حملت الدورات عنواناً " نحو بيئة معرفيه ومستقبل أفضل فى المحليات "، وذلك فى اطار خطة الدولة لرفع قدرات العاملين بها لتطوير منظومة العمل فى المحليات.

وأكد المحافظ خلال التكريم ان المحافظة تسعى نحو دعم القدرات وتدريب العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن للاستعانة بهم في رفع كفاءة العمل في عدد من القطاعات التى تعانى من نقص الخبرات والعمالة المدربة، مشيداً بإجتياز المكرمين للدورات التدريبية لقادة المستقبل مؤكداً على دعمة الكامل لثقل مهاراتهم وقدراتهم العملية لما له من أهمية فى رفع كفاءة منظومة العمل .

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وأضاف محافظ الجيزة ان التكريم جاء تحفيزا من المحافظة لهم على حرصهم فى تلقى الدورات التدريبية لتطوير أدائهم فى العمل، مشيراً إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة التنمية المحليه فى تنفيذ خطط تطوير القدرات الوظيفيه للعاملين بالوحدات المحلية بالمحافظة وذلك ضمن الخطط التى تنفذها الوزارة فى تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية على مستوى المحافظات .

وشمل تكريم اللواء المحافظ كلاً من المهندسة منى حامد مدير عام الادارة العامة للإتصال والسيد محمود إسماعيل مدير الشئون القانونية بالبدرشين وهانى عبد الحميد نائب رئيس حى الوراق وتوفيق جمال توفيق بالشئون القانونية بالمحافظة وهانى محمد عبد القوى وكيل الادارة العامة للموارد البشرية والأساتذه اشرف السيد عوض ومحمد حسنى محمد وعلى محمد محمد من مكتب اللواء المحافظ .