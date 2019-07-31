شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على تسجيل الرغبات بمعامل "هندسة القاهرة".. والكلية تفتح 5 معامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إقبالا كبيرا من جانب طلاب المرحلة الثانية من التنسيق وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى من التنسيق.

وأكد عبد الحميد حسن، المشرع على معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أنه من شدة الإقبال على معامل الكلية اليوم، قررت الكلية فتح 5 معامل لاستقبال الطلاب بواقع 125 جهاز كمبيوتر مخصص؛ لخدمة طلاب المرحلة الثانية من التنسيق.

وانطلقت أعمال المرحلة الثانية من التنسيق، بتسجيل الرغبات للطلاب بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%، الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل.

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وأعلنت الوزارة، انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى يوم الأحد المقبل، معلنة أن إجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.



