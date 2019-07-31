شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق على معامل بنات عين شمس والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت كلية البنات بجامعة عين شمس ، توافد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، لتسجيل الرغبات ، بأول أيام المرحلة الثانية للتنسيق ، من خلال معامل الكلية.

و خصصت الكلية معملين حاسب آلى لخدمة الطلاب الراغبين في التنسيق الإلكترونى وذلك تحت رعاية الدكتورة رقية شلبى عميدة الكلية .

كما تم تخصيص معمل التنسيق بالمبنى الأدبى بالدور الرابع و معمل بالمبنى الأدبى بالدور الأراضى وتم تزويدهم ب 40 جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت وتدريب عدد من الإداريين للإشراف على المعامل وإرشاد الطلاب .

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يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وانطلقت المرحلة الثانية من التنسيق بداية من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل، وإجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.