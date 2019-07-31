شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس: 60 جهاز حاسب آلى لاستقبال طلاب المرحلة الثانية والخدمة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ،أن الكلية استعدت بكافة معاملها لاستقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق ، تزامنا مع انطلاق أول أيام تسجيل الرغبات بالمرحلة .

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، فى تصريحات لها، أنه تم تشغيل معملين حاسب آلى مزودين بـ 60 جهاز كمبيوتر و طابعات وخدمة الإنترنت.

وأشارت القلينى ، أنه تم توفير فريق من الإداريين المؤهلين والمدربين للقيام بأعمال التنسيق علاوة على توفير كافة الأدوات التي تساعد على أداء الخدمة بالجودة المطلوبة وتوجيه العاملين بحسن استقبال الطلاب والمرافقين لهم، وإرشادهم لإتمام عملية التنسيق بالكيفية المطلوبة، مؤكدة أن كافة أعمال تسجيل الرغبات وطباعتها مجانا .

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يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، بحد أدنى 320 درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وانطلقت المرحلة الثانية من التنسيق بداية من اليوم الأربعاء، وحتى يوم الأحد المقبل، وإجمالى الطلاب المقرر قبولهم فى هذه المرحلة 229978 طالب وطالبة، بواقع 175673 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و54305 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.



