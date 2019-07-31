توقيع عقد إنشاء مركز مراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد إنشاء مركز مراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبان بأسوان على مساحة 400 متر مربع داخل حدود محطة محولات بنبان 3 مع اتحاد GE Grid Solution، في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقًا لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.
وأكدت مشالى في تصريحات لها، الأربعاء، أن مهمة المركز تهدف إلى التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة ومراقبة الكميات الكهربية في محطات الطاقة الشمسية وعرضها في الزمن الحقيقي بالإضافة إلى تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة والتنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومي للتحكم في الطاقة .
وأوضحت طرح مناقصة محدودة على الشركات العالمية المتخصصة وجرى الانتهاء من التقييم الفني والمالي وتم أخذ موافقة لجنة البت على الإسناد واعتماد قرار الإسناد من مجلس الإدارة.
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