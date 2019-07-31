ردًا على سؤال الرئيس.. وكيل الرقابة الإدارية يكشف تفاصيل التأمين الصحي ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالًا للدكتور أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، "إنتو هتخلصو بيانات التأمين الصحي الشامل في بور سعيد أمتى، وكم مواطن سجل حتى الآن؟"

ورد عبد الباسط، خلال حفل تخريج شباب البرنامج الرئاسي، باليوم الثاني لمنتدى الشباب الذي يعقد في العاصمة الإدارية، الأربعاء: "البيانات اللي اتسجلت في بور سعيد حتى الآن وصلت لـ129 ألف مواطن"، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المنظومة في بورسعيد خلال سبتمبر المقبل.

وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية: "كنا ننتظر المواطنين يسجلوا بياناتهم في وحدات الرعاية، لأن المواطن بيسجل اسمه الأول حتى يدخل المنظومة ثم يسلم الملف الطبي الخاص به".​