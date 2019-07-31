محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي انطلق أمس في العاصمة الإدارية الجديدة، تحمل في طياتها مصارحة للشعب واعترافًا بفضله في تجاوز الأزمات المرحلة الماضية.
ولفتت في تصريحات اليوم، إلى دور مؤتمرات الشباب في إعطاء شحنة ضخمة من الأمل والإيجابية، وكونها فرصة للتحاور مع الرئيس في كل الأمور، التي تمثل مسار اهتمام للشباب.
وأشارت إلى أن أبرز فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الجلسة الأولى "نموذج محاكاة الدولة المصرية" والتي حضرها الرئيس، وكشفت عن وجود شباب واعٍ يعرف تحديات الدولة وما تم من إصلاحات فيها خلال الفترة الماضية
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية: نموذج المحاكاة كشف عن شباب مصري واعي بقضايا وطنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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