"الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 12065 مصريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم 12 ألفا و65 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 9 آلاف و448 حالة مرضية بمكة المكرمة، وألفان و617 حالة في المدينة المنورة

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى دخول 29 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 7 حالات بعد شفائها، وما زالت هناك 22 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، موضحة أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه أشار رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور محمد ضاحي إلى أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 16 حالة بمستشفيات السعودية، فيما تلقت حالة أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة الطبية بالمرور يومياً " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

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وأكد ضاحي عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى مساء أمس، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندوات لتوعية الحجاج بالإجراءات الوقائية، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها.

كما قام الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، المشرف العام على البعثة الطبية للحج - مساء أمس - بجولة تفقدية على العيادات لمتابعة سير العمل، حيث استمرت الجولة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد قنديل أن الهدف من المرور هو مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات، بالإضافة إلى متابعة التزام الفرق الطبية بمواعيد النوبتجيات وتواجدهم بمحل عملهم، مشيدا بأداء الفرق الطبية بجميع العيادات والتى تقوم بأداء عملها على أكمل وجه، موضحا أن جميع العيادات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار إلى أنه تم المرور على عدد من الحالات المرضية، التي خرجت من المستشفيات، لمتابعة حالتهم الصحية بمقر إقامتهم للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم أفضل رعاية صحية، مؤكدا أن البعثة الطبية ستظل تتابع هذه الحالات يوميا وأثناء مناسك الحج، حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.​