رشا راغب: السيسي يعلم أن شباب مصر هم الرقم الصحيح في معادلة البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر و أ ش أ:

أعربت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنيابة عن شباب مصر وأفريقيا، مؤكدة انحياز الرئيس السيسي الكامل لهم بوضعهم في الصدارة وتحمل المسئولية، مشيرة إلى إعلانه عام 2016 عاما للشباب، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيلهم للقيادة.

وقالت راغب ـ في كلمتها خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة ـ إن الرئيس يعلم أن شباب مصر هم الرقم الصحيح في معادلة البناء والتعمير وأنه لا إصلاح بدونهم ولا مستقبل بغيرهم، مشيرة إلى أنه تم اختيار 500 شاب وشابة من بين آلاف المتقدمين إلى البرنامج الرئاسي من كافة محافظات مصر بدون وساطة.

وأضافت أنه تم تخريج 1500 شاب وشابة، من البرنامج الرئاسي على مدار 3 دفعات، موضحة أن فرحة الشباب بقبولهم في البرنامج الرئاسي ليست بسبب القبول نفسه ولكن بسبب أنه لأول مرة يؤمن رئيس بالشباب، ويمنحهم ثقته لبناء الدولة المصرية وحتى تصبح مصر بهم (أم الدنيا وقد الدنيا).

وأوضحت أنه تم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل الشباب عام 2017 برعاية الرئيس السيسي لبناء الإنسان المصري على أسس علمية عالمية، مشيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية للأكاديمية تضمن لها التفرد والتميز والتمكن للمنافسة العالمية، يعمل بها 134 شابا، و118 من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بمتوسط أعمار 35 عاما .

وذكرت الدكتورة رشا راغب أن الأكاديمية الوطنية دربت خلال عام 3282 شابا عبر 23 برنامجا تدريبيا ما بين الملتحقين بالبرامج الرئاسية والمرشحين للعمل بالدولة وممثلي مكاتبنا الخارجية .

وقالت إنه يتم تصميم البرامج بعناية فائقة وتكامل لوضع المعايير التي يجب أن يكون عليها موظف الدولة كما تستحق مصر، وتشمل البرامج أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، بالإضافة إلى مناهج التدريب المعدة بعناية واحترافية، كما عقدت الأكاديمية العديد من الشراكات مع مؤسسات وأكاديميات كبرى دولية بفرنسا وسويسرا وكوريا واستطاعت من خلال شراكتها مع هيئات دولية أن توفر 161 منحة عملية ودراسية في مختلف المجالات بجامعات هولندا وكوريا واليابان وسنغافورة والهند وتقدم لهذه المنح 217 من خريجي الأكاديمية الوطنية.

Advertisements

وأشارت إلى أن الأكاديمية مازالت تعمل على فتح آفاق التعاون الدولي والانفتاح على أحدث المستجدات بالعالم لتعزيز خبراتنا الوطنية وتبادل الخبرات المؤسسية .

وقالت راغب إنه في نوفمبر 2018 بمنتدى شباب العالم بنسخته الثانية كلف الرئيس السيسي الأكاديمية بتنفيذ توصية إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة من الأكاديمية الوطنية، تأكيدا على دعم الرئيس وثقته في شباب القارة السمراء، واليوم نحتفل بتخريج أولى دفعات البرنامج الذي أعاد مصر إلى قلب شباب أفريقيا، ووصفت البرنامج بأنه بارقة أمل لشباب القارة كي يشعروا باللحمة والإخاء .

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب أنه في مارس 2019 تم إطلاق استمارة التسجيل الإلكتروني للبرنامج معتمدة على عدة معايير للاختيار من ضمنها التفوق العلمي والرياضي والأنشطة التطوعية والخبرات العملية، وتقدم حوالي 11 ألفا و300 شاب وشابة للبرنامج قمنا بتصفيتهم إلى 250 متقدما، وأجرينا لهم مقابلات شخصية عبر شبكة الإنترنت ووقع الاختيار على أفضل 100 شاب وشابة كدفعة أولى يمثلون 29 دولة .

وأوضحت أنه في يوم 30 يونيو بدأ البرنامج وعلى مدار 5 أسابيع تم تدريب الدفعة الأولى على مهارات القيادة والإدارة والتفاوض والتعامل مع وسائل الإعلام وإدارة الأزمات وأجندة أفريقيا 2063 وغيرها من المواد وكذلك التحديات والفرص التي تواجههم كشباب لقارة شابة فتية غنية نامية، وذلك عبر ورش عمل وتطبيقات عملية ونماذج محاكاة، فضلا عن زيارات لمختلف المعالم المصرية كالأهرامات ومجمع الأديان والمتحف المصري ومكتبة الإسكندرية والمشروعات القومية كقناة السويس والأنفاق ليروا ويعايشوا عظمة مصر تاريخا وحضارة .

وأشارت إلى البعد الإنساني للبرنامج الذي امتد أثره لكل مشارك فقد صار لكل شاب وشابة من أعضاء البرنامج بيت في أرجاء القارة يلجأ إليه وأخ يوده، وصارت الحدود أكثر بساطة والمسافات أقل بعدا والتفاهم أكثر سهولة، وأصبحت أواصر الصلة بينهم وبين الأكاديمية ومصر ممتدة إلى الأبد فهذا البرنامج جمع شباب القارة ووحد أحلامهم ووضع بوصلة التنمية في اتجاهها الصحيح .

ووجهت راغب حديثها لأبناء الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة قائلة "إن لمصر اليوم 100 سفير جديد في دول القارة وسيلحق بركابهم 900 متدرب آخر أولهم يوم 25 أغسطس المقبل".. وقدمت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم اللامتناهي للأكاديمية .​