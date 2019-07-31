بينهم أميني شرطة.. وفاة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس اتجاه مدينتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بينهم أميني شرطة، إثر حادت اصطدام سيارة ملاكي بسيارة شرطة متوقفة بقوة تأمين تمركز أمن بطريق السويس، تجاه مدينتي، قبل الدائري الاوسطي.

تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق السويس اتجاه مدينتي، ما تسبب في توقف حركة السير.

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انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بسيارة شرطة متوقفة في إحدى التمركزات الأمنية بالطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سواق الملاكي.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة المتسببة في الحادث وأميني شرطة.

تم نقل جثث الضحايا للمستشفى، ورفع أثار الحادث لتسيير حركة المرور.