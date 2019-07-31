طلقة في الرأس وجثة داخل سيارة.. لغز مقتل مقاول أمام جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، لضبط المتهمين بقتل مقاول عُثر عليه داخل سيارته بمحيط جامعة القاهرة. البداية بلاغ تلقاه العميد أحمد وحيد مأمور قسم شرطة الجيزة، من إدارة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص مقتولا داخل سيارته. Advertisements انتقلت قوة إلى محل البلاغ، وكشفت المعاينة عن أن المجني عليه يدعى محمد عبد الفتاح، يبلغ من العمر 40 سنة، مقاول مقيم بمنطقة بشتيل في إمبابة، أصل إقامته مركز أبوتشت بمحافظة قنا، بها طلق ناري بالرأس. التحريات الأولية للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث الجيزة ومعاونه الرائد هشام فتحي أشارت إلى أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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