من هم مديرو القطاعات الجدد بمديرية أمن الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التشكيل الجديد لمساعديه "مديري القطاعات الأربعة".

وأبقى اللواء "الشريف" على اللواء رمزي البسيوني مديرا لقطاع أكتوبر، واللواء فخر الدين العربي مديرا لقطاع الشمال.

وجرى نقل اللواء عماد حمدي من الجنوب ليترأس قطاع الغرب خلفا للواء هشام فاروق الذي تم تصعيده في منصب حكمدار الجيزة، في الوقت الذي تولى اللواء علي شلش مدير قطاع الجنوب قادما من الأمن العام.

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في وقت سابق اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

جاءت الحركة مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وتستهدف الحركة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتم مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، إذ تم الترقية والمد لـ12154 ضابطًا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، ونقل وندب 26 مساعدًا للوزير لمختلف قطاعات الوزارة و20 مديراً للأمن.