خلال حملة أمنية.. إحباط ترويج دواجن فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط المدير المسئول عن مجزر للدواجن بدائرة مركز شرطة بلبيس (محافظة الشرقية) لحيازته وتجميعه كميات من الدواجن قدرها (2,120 طن دواجن مُجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,060 طن "جبن أبيض") معبأة داخل صفائح غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما نجحت الحملات في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة مينا البصل (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (115 ألف عبوة "مشروبات سريعة التحضير") مستوردة ومدون عليها أسماء تجارية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ الصلاحية المدون عليها.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.