خلال حملة أمنية.. ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 20 طربة حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بالمديريات، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجري المواد المخدرة.

أسفرت جهود الحملات عن بمديريات أمن "الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، أسيوط"، وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي، عن ضبط أربعة من العناصر الإجرامية، سبق اتهام إثنين منهم في 21 قضية متنوعة من بينهم قضايا مواد مخدرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين وزنت 180 جرام، ومبلغ مالي، 4 هواتف محمولة".

ما نجحت الحملات في 11 شخصا، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم هيروين وأقراص مخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.