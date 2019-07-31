أخذًا بالثأر.. إحباط محاولة قتل متهم داخل محكمة القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت قوات تأمين محكمة القاهرة الجديدة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، محاولة قتل أحد المتهمين أخذا بالثأر، وتمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية، والمعينة بخدمة تأمين المحكمة من ضبط (مزارع-مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (سكين).

وبمواجهة المتهم عن سبب تواجده بمحل الضبط محرزاً السلاح الأبيض المضبوط بحوزته أقر بأنه عقب علمه بمقتل نجل شقيقه (عامل بمجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة أول السلام) حال تواجده بمحل عمله، وعلمه بضبط مرتكب الواقعة (عامل بذات المجزر) فتربص بمحل الضبط وبحوزته السلاح المضبوط بقصد قتل سالف الذكر انتقاماً منه وأخذاً بالثأر.

كان قسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل بمجزر للدواجن كائن بدائرة القسم-ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته المنيا) (توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر).

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه و (عامل بذات المجزر) حال تواجدهما بالمجزر محل عملهما بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة (عاملين بذات المجزر محل الواقعة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.