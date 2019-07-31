خلال 24 ساعة.. تنفيذ 5300 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (18 قطعة سلاح ناري وأبيض،12 قضايا اتجار بالمخدرات، 850 مخالفة مرافق، 160 قضية تموينية، 3600 مخالفة مرورية، تنفيذ 5300 حكم قضائي متنوع).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.