ضبط 5559 مخالفة مرورية متنوعة و39 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5559 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2162 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت الإدارة عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت عن ضبط 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.