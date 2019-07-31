خلال 24 ساعة.. ضبط 100 ألف قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 10 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و988 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، و972 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

كما نجحت الحملات في ضبط 100 ألف و556 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

تم اتخاذ الإجراءات الازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.