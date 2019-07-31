مصر | بسبب "الثأر".. مزارع يحاول قتل متهم داخل محكمة القاهرة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "الثأر".. مزارع يحاول قتل متهم داخل محكمة القاهرة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، محاولة قتل أحد المتهمين أثناء ترحيله وإدخاله قاعة محاكمته.

ونجحت قوات التأمين الخاصة بالمحكمة بالتعاون مع قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "مزارع"، سن 30، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ( سكين ).

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وبمواجهته عن سبب تواجده بالمحكمة محرزاً السلاح الأبيض المضبوط بحوزته أقر بأنه عقب علمه بمقتل نجل شقيقه ( عامل بمجزر دواجن ) وعلمه بضبط مرتكب الواقعة (عامل بذات المجزر) تربص له داخل المحكمة وبحوزته السلاح المضبوط بقصد قتله انتقامًا منه وأخذاً بالثأر.

وتبلغ لقسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها عاملا بمجزر للدواجن كائن بدائرة القسم، ومقيم بذات العنوان وأصل بلدته المنيا، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل بذات المجزر، سن 30، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في قضية ضرب وإحداث عاهة، حال تواجدهما بالمجزر محل عملهما بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن ( سكين ) كانت بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته، وتأيدت الواقعة بشهادة (عاملين بذات المجزر محل الواقعة).