مصر | بـ"رصاصة في الرأس".. حكاية مقاول أنهى حياته الثأر في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"رصاصة في الرأس".. حكاية مقاول أنهى حياته الثأر في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المقاول الذي لقي مصرعه أمام جامعة القاهرة، بطلق ناري من مجهولين يدعى محمد عبد الفتاح، 40 سنة، مقاول مقيم بمنطقة بشتيل، موضحا أنه أصل بلدته أبو تشت بمحافظة قنا، وكان يقطن بنطاق قسم شرطة إمبابة، هربًا من الثأر.

وأطلق مجهولين، عيارًا ناريًا صوب مقاول أصابه بالرأس ما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية صوب مقاول، وأسقطوه قتيلا.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، وتبين قتل المجني عليه إثر وقوع خلافات ثأرية بينه وبين عائلة أخرى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة المركبة بمكان البلاغ، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

