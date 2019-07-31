مصر | "أخصائي إشاعات" و"هارب من حكم قضائئ".. سقوط مقدم برنامج "مع الشعب" بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخصائي إشاعات" و"هارب من حكم قضائئ".. سقوط مقدم برنامج "مع الشعب" بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث الجيزة، من القبض على مقدم برنامج "مع الشعب" الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس وحدة مباحث القسم، من القبض على أحمد المغربل مقدم برنامج مع الشعب الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، بعدما تبين أنه هارب من حكم بالحبس سنة في قضية شيكات بدون رصيد بقسم شرطة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، والرائد مصطفي زيدان وكيل فرقة أكتوبر، من القبض على المتهم لدى دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي، بنطاق قسم ثالث أكتوبر، وتبين أنه أخصائي إشاعات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.