مصر | لدواعٍ أمنية.. تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ26 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لدواعٍ أمنية.. تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ26 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 26 أغسطس لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.