مصر | القبض على عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عنصر إجرامي وبحوزته أسلحة نارية ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على عنصر إجرامي وبحوزته قطعتين سلاح ناري، وطلقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم محمد الجوهري رئيس وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود معلومات مفادها قيام عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص"، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أمكن ضبطه، وبحوزته بندقيـة آليـة مطموســة الأرقــام، 4 طلقات لذات العيار، فرد خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.