أخبار مصر | "كانت أما وملكة ومدبرة".. ندوة عن المرأة في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كانت أما وملكة ومدبرة".. ندوة عن المرأة في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية ندوة بعنوان "طاهرة اليدين" في بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة، حيث تحدثت الندوة عن المرأة المصرية القديمة وكيف كانت أمًا وفي نفس الوقت ملكة وكذلك مدبرة اقتصادية على أعلى مستوى.

وقالت الدكتور إيمان عبد الخالق مديرة إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية، إن القطاع يحرص دائمًا على تنظيم العديد من الورش والندوات العلمية والأثرية للتواصل مع مختلف فئات المجتمع بهدف نشر الوعي الأثري.

وأشارت إلى أن الندوة ألقت الضوء على دور المرأة في الحياة الاقتصادية بمصر القديمة من خلال عدد من المحاضرات ألقاها أساتذة الآثار المصرية القديمة.

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جاء في مقدمة المحاضرين الدكتورة عائشة محمود عبد العال أستاذ حضارة وآثار مصر القديمة بجامعة عين شمس والتي تحدثت عن المرأة والاقتصاد المصري"، حيث أوضحت أن المرأة تمثل صورة إيزيس دائمًا المسئولة عن رعاية الحب والمشاعر النبيلة وكانت المراة ملكة أرسلت بعثات تجارية ووطدت العلاقة بالجيران وتبادلت السلع مثل حتشبسوت التى ساهمت فى بناء الاقتصاد المصري.

وثاني الكلمات كانت للدكتور عزت قادوس أستاذ الآثار اليونانيّة الرومانيّة - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية عن تماثيل التناجرا وهو إسم مدينة يونانية برعت فى إنتاج مثل هذا النوع من الفن وهو أسلوب فنى يشمل ملابس تشبه الملابس المصرية التراثية.

ثم كانت ثالث الكلمات للدكتورة زينب حشيش والدكتور أحمد جبر المتخصصان فى البيو أركيولوجي عن العظام البشرية وكيفية التعرف عليها والإصابات التي تعرضت لها وأسباب الوفاة بمواقع الحفائر الأثرية.

وفي نهاية الندوة قامت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية بتكريم السادة المحاضرين بشهادات تقديرًا منها لجهودهم في إفادة العمل الأثري والمشاركة في رفع الوعي به.