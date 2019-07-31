أخبار مصر | "الفنية العسكرية" تنظم المؤتمر الدولى الرابع لبحوث وابتكارات الطلبة

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تنظم الكلية الفنية العسكرية المؤتمر الدولى الرابع لبحوث وابتكارات الطلبة فى مرحلة البكالوريوس بمشاركة واسعة من 32 جامعة مصرية وعربية وعالمية، وذلك من مصر وسلطنه عمان والأردن وألمانيا وكندا والصين.

حيث يتضمن كتيب المؤتمر 124ورقه بحثية تناقش فى 30 جلسة علمية و6 محاضرات عامة بمشاركة 337 طالب فى الفترة من 29 يوليو حتى الأول من أغسطس 2019.

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كما تنظم الكلية المسابقة الدولية الرابعة جائزة الفريق إبراهيم سليم للإبتكار فى الأنظمة غير المأهولة ( جوية – أرضية – بحرية ) ، بمشاركة العديد من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية وطلبة الكلية الفنية العسكرية بإجمالى (158) طالب مصرى و (51) طالب من جمهورية الصين الشعبية فى الفترة من السابع والعشرين من يوليو وحتى الأول من أغسطس 2019 ، وذلك لتوفير فرص المنافسة للمشاركين وتحفيز روح المبادرة والإبتكار والبحث العلمي لتصميم وإختبار وإنتاج أنظمة غير مأهولة قادرة على أداء العديد من المهام وفقا لأحدث التطورات العلمية.

وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا نظمت الكلية الفنية العسكرية المسابقة المحلية للهياكل المصنعة من المواد المركبة بهدف تنمية المواهب والتكامل فى التعليم وتبادل الخبرات بين المشاركين وإنماء روح العمل الجماعى المشترك حيث تقدم للمسابقة (20 ) جامعة من الجامعات المصرية بعدد (30 ) فريق باجمالى ( 194 ) طالباً وأسفرت النتائج عن وصول ( 12 ) فريق للمنافسة فى المراحل النهائية للمسابقة.

تأتي هذة الفعاليات فى ضوء حرص القيادة العامة القوات المسلحة على الإهتمام بالبحث العلمى لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى كافة المجالات البحثية والعلمية.