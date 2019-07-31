أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تُجري قرعة لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تُجري قرعة لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، إنه بحصول النقابة على ٤٠ تأشيرة حج جديدة إضافية لهذا العام، يكتمل معه عدد التأشيرات الفردية التي حصلت عليها النقابة لهذا العام الى ١٠٠ تأشيرة للزملاء الراغبين في الحصول عليها لأداء مناسك الحج.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن عملية الاختيار لأصحاب التأشيرات الجديدة ستكون استكمالاً للزملاء الأساسيين الذين كانوا قد فازوا بالقرعة من قبل، وكان عددهم ١٠٠ زميل وزميلة بترتيب الفائزين بالقرعة، ولم يتم اختيار سوى ٦٠ فقط منهم في المرحلة الأولى، وفي حالة الاعتذار، سيتم اختيار الزملاء الاحتياطيين في نفس القرعة وعددهم ٢٠ فائز.

وأكد "الزناتي" أنه في حالة عدم استكمال عدد ٤٠ زميل للفوز بالتأشيرة، في هذه الحالة سيتم إجراء قرعة على ما تبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين كانوا قد تقدموا فب نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، وستقوم النقابة لضيق الوقت وسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات الجديدة، بإجراء القرعة في حال الحاجة إليها اليوم الأربعاء في الثانية ظهرًا، على أن تكون أوراق الفائزين جاهزة لدخولها إلى السفارة في نفس الوقت، وهي جواز سفر صالح لمدة ٦ أشهر وصورة بخلفية بيضاء.