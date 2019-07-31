أخبار مصر | وزيرة السياحة تلتقي نظيرها القبرصي لبحث سبل التعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تلتقي نظيرها القبرصي لبحث سبل التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السيد ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي؛ وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالتأكيد على العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وما تشهده من تطور متزايد على مختلف مستوياتها، سواء في إطارها الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، والتي انطلقت من القاهرة في نوفمبر ٢٠١٤، وتم عقد ٦ قمم ثلاثية في إطارها بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه اليوناني والقبرصي، واشارت إلى تطلع وزارة السياحة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الجانب القبرصى.

ومن جانبه أعرب السيد ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي عن سعادته لتواجده في مصر، لافتا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها الدكتورة رانيا المشاط للنهوض بقطاع السياحة في مصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الوزير القبرصى بتنظيم برامج سياحية مشتركة بين البلدين بحيث تجمع رحلة السائح زيارة الدولتين وتتضمن البرامج سياحة ثقافية وسياحة الغوص وسياحة شاطئية، بالإضافة الى عمل حملات ترويجية مشتركة لتسويق هذه البرامج السياحية عالميا، وهو ما سوف يؤدى إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة إليهما خاصة من الأسوق البعيدة مثل الصين، مشيرا الى اجتماعه مع مسئولي شركة مصر للطيران والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع الشركة، وزيادة رحلات الطيران بين البلدين.

ومن جانبها رحبت الوزيرة بالمقترح، مشيرة إلى أن الخطة الترويجية للوزارة ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والمصري الذي أطلقته الوزارة، تستهدف تنويع الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر وفتح أسواق جديدة مثل أسواق شرق آسيا.

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واستعرضت الوزيرة برنامج تحفيز الطيران الجديد الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى والذى بدأ العمل به من 1 نوفمبر 2018 وحتى إبريل 2020، مشيرة إلى أن برامج التحفيز تعد أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، مشيرة الى إمكانية الاستعانة ببرنامج التحفيز عند تنظيم البرامج السياحية المشتركة بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم عقد لقاءات بين القطاع الخاص في مصر ممثلا في الاتحاد المصرى للغرف السياحية ونظيره القبرصى لدراسة كيفية تنفيذ المقترح القبرصي.

كما تناول الوزيران كيفية تنشيط "سياحة الكروز"، حيث أشار وزير السياحة القبرصي الى أهمية الاستفادة من الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات الكبرى المنظمة لهذا النوع من السياحة لتنظيم رحلات لها في منطقة شرق البحر المتوسط.

وفي ختام اللقاء تبادل الوزيران الهدايا التذكارية، وعقدا لقاءات إعلامية مع وكالة الأنباء القبرصية والتليفزيون الرسمي القبرصي.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت قد التقت بالسيد ساڤاس بيرديوس وزير السياحة القبرصي، ووزيرة السياحة اليونانية خلال مشاركتها في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB التى عُقدت خلال الفترة من 6-10 مارس الماضي في العاصمة الالمانية برلين.