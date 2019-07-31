أخبار مصر | وزيرة التضامن: صرف معاشات شهر أغسطس من ماكينات الصرف غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: صرف معاشات شهر أغسطس من ماكينات الصرف غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللأزمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من غدٍ الخميس، لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأضافت "والي"، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي يوم الاثنين الموافق ٥ أغسطس، في حين إنه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر اغسطس لتزامن موعد الصرف مع أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت وزيرة التضامن أن تقديم صرف المعاشات يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات وأسرهم والحفاظ على الاستقرار المعيشى لهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.